Diana Mondino skrev på X, tidligere Twitter, at hun var i Brasilia for å møte president Luiz Inacio da Silvas utenriksminister Mauro Vieira, og publiserte også et bilde av de to sammen.

Den brasilianske regjeringen bekreftet også senere Mondinos besøk. Hun er favoritt til å bli utnevnt som utenriksminister i Mileis nye regjering, og var i Brasil for å invitere Lula til Mileis innsettelse 10. desember.

– De diskuterte også aksepter av det bilaterale forholdet og den nåværende fasen av Mercosur-EU-forhandlingene, heter det i en uttalelse fra det brasilianske utenriksdepartementet.

Besøket anses som et tegn på at høyrepopulistiske Milei forsøker å dempe tonen med mange politikere han tidligere har rettet krass kritikk mot. I valgkampen kalte han venstreorienterte Lula for en «sint kommunist» og en «sosialist med totalitært kall». Milei truet også med at han ikke ville gjøre forretninger med Brasil, som er Argentinas fremste handelspartner.