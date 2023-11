Tidligere i uken opplyste IDF at 46 israelske soldater og offiserer er drept og nærmere 300 er såret under bakkeoffensiven mot Gaza.

En talsmann for IDF bekreftet den nye antallet til nyhetsbyrået AFP og sier at to soldater ble drept i kamp i Nord-Gaza onsdag.

Krigen brøt ut 7. oktober da den væpnede palestinske gruppen Hamas overraskende gikk til angrep på Israel.

Over 1200 mennesker ble drept i angrepet, blant dem nesten 380 israelske soldater og politifolk, ifølge israelske myndigheter.