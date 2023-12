– Tre av sju forutsetninger er ikke oppfylt av Ukraina. Derfor er det ingen grunn til å starte forhandlinger nå. Vi må komme tilbake til saken senere, sier Orban torsdag.

På EU-toppmøtet som starter torsdag, skal det tas avgjørelser om å åpne medlemskapsforhandlinger med Ukraina, og om å utvide EUs langtidsbudsjett for å gi Ukraina 50 milliarder euro, rundt 590 milliarder kroner.

Kan blokkere alene

Begge vedtakene krever enstemmighet, og Orban kan dermed blokkere dem på egen hånd.

– Penger til Ukraina på kort sikt ligger allerede i budsjettet. Hvis vi skal gi langsiktig bistand til Ukraina, må det skje utenfor budsjettet, sier Orban.

Orban regnes som Russlands president Vladimir Putins nærmeste allierte innad i EU.

Det har vært intens lobbing innad i EU for å få Orban til å snu før toppmøtet.

Flere ledere har møtt ham, og før torsdagens toppmøte vil også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz gi det et siste forsøk, melder Reuters.

Stor signalverdi

Fra EU-hold er det understreket at det er viktig å få gjennom støttepakka til Ukraina for å sende et tydelig signal til Washington, der det er splittelse i Kongressen om videre amerikansk støtte.

– Vi ble fortalt i vår av den amerikanske regjeringen at de ville være veldig støttende om vi kunne lede an i den langvarige støtten til Ukraina, også for å legge press på Representantenes hus og Senatet, slik at de gjør noe lignende, sa EUs budsjettkommissær Johannes Hahn til Reuters til onsdag.