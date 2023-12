Dette er begynnelsen på et historisk samarbeid, ifølge president William Ruto. Avtalen skal legge til rette for bedre økonomiske kår for ordinære kenyanere, ifølge ham.

EU-kommisjonens leder sier avtalen er en «vinn-vinn-situasjon». Hun sier døren er åpen for andre afrikanske land som vil forhandle fram en lignende avtale.

Både EU-parlamentet og Kenyas nasjonalforsamling må ratifisere avtalen før den kan tre i kraft.

Avtalen inneholder også forpliktelser om rettigheter for arbeidere og klima- og miljøtiltak.