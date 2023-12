Velsignelsen av likekjønnede par ble sanksjonert av Biskopenes hus, et av tre lovgivende organ i Den engelske kirke, for kun noen dager siden. Søndag var første gang velsignelsene kunne gis ut.

Ikke alle de prestemedlemmer i trossamfunnet er enige i beslutningen. Enkelte ønsker det velkommen som et framskritt, andre mener det har gått for langt, mens flere mener det heller er på tide at kirken tillater likekjønnede ekteskap.

Generalsynoden, kjent som kirkens parlament, stemte for å tilby velsignelser av likekjønnede par i sivile partnerskap og ekteskap for første gang i februar. Tirsdag møttes Biskopenes hus for å bekrefte beslutningen om å tillate slike velsignelser under vanlige offentlige gudstjenester som nattverd på søndager.

Forslaget ble vedtatt med 24 stemmer mot elleve, mens tre frasto fra å stemme.

Det betyr imidlertid ingen lovendring i Den engelske kirke, og det er opp til hver menighet å ta stilling til om de ønsker å tilby slike velsignelser. Likekjønnede par har fortsatt ikke lov til å gifte seg i Den engelske kirke, som er Englands statskirke.