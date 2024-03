De nye reaktorene skal monteres ved Khmelnytskyj-anlegget i det vestlige Ukraina og utstyres med komponenter av russisk design som regjeringen i Kyiv vil importere fra Bulgaria, opplyste sjefen for Energoatom, Petro Kotin, fredag.

Russland har i dag kontroll over det store kraftverket i Zaporizjzja, der alle de seks reaktorene nå er ute av drift.

– Forhandlingene mellom Ukraina og Bulgaria fortsetter, og jeg tror at vi i juni en gang vil bli i stand til å sluttføre kontrakten om kjøp av utstyr fra Bulgaria, sier Kotin.

Hvis alt blir levert i henhold til framdriftsplanene, kan Energoatom begynne arbeidet med å sette sammen selve reaktoren om to til tre år. Denne tiden trenges også til å framstille turbinene som det forhandles om med General Electric.

Kotin sier at Bulgaria i første omgang satte prisen for de to reaktorene til 600 millioner dollar, men at myndighetene i Sofia nå synes å ville øke den. Ut over Bulgaria er det bare Russland som selger det utstyret som passer inn.