Påtalemyndigheten i Moskva sier de har siktet en kvinne som helte flytende væske i en valgurne i et av byens valglokaler.

Hun er pågrepet og siktet for å ha hindret utøvelsen av stemmeretten eller arbeidet til valgkomiteene.

Fire andre er pågrepet og siktet for hærverk i fire forskjellige regioner for å ha helt et fargestoff i valgurnene, mens en kvinne er anholdt for å ha satt en valgurne i brann, og en annen person for å ha tent fyrverkeri inne i et valglokale.

I St. Petersburg ble en brannbombe, en såkalt molotovcocktail, kastet mot et valglokale.

Det russiske presidentvalget startet fredag og varer i tre dager til valglokalene stenger søndag kveld. Det er lite tvil om at president Vladimir Putin blir gjenvalgt.