Zelenskyj skal under besøket i Washington også møte lederen for Representantenes hus, republikaneren Mike Johnson, før turen går videre til Det hvite hus og president Joe Biden senere på tirsdagen.

Turen representerer et forsøk fra Zelenskyjs side på å hindre Ukrainas viktigste internasjonale støttespiller fra å redusere støtten. Republikanerne er stadig mer lunkne til å gi ytterligere store summer til det krigsherjede landet, og bruker også Ukraina-støtten som et forhandlingskort i spørsmål om grensesikkerhet mellom USA og Mexico.

I en tale ved et universitet i Washington mandag sa Zelenskyj at politikken ikke burde forråde Ukrainas soldater, og han gjentok Bidens hyppige advarsler om at krigen i Ukraina har globale følger.