Trepartikoalisjonen til statsminister Olaf Scholz er under betydelig press for å få orden i budsjettprosessen, som har stanset opp etter at grunnlovsdomstolen underkjente en del av regjeringens utgiftsposter.

Domstolen trakk i gjeldsbremsen som det kalles i Tyskland, og regjeringen fikk ikke lov til å dekke gapet mellom inntekter og utgifter med nye lån.

Scholz vil oppheve grunnlovsdomstolens utgiftstak for å løse krisen, og noe av problemet er nå på hvilket tidspunkt ny gjeld blir registrert opp mot gjeldstaket: da avtalen blir inngått, eller når pengene blir utbetalt?

Finansdepartementet regner inn lån i det året de blir godkjent. Men den føderale revisjonsdomstolen mener på sin side at det er i strid med grunnloven, ettersom en slik praksis kan dekke over underskudd på flere milliarder euro.

Denne juridiske tautrekkingen mellom ulike domsinstanser har ikke regjeringen klart å løse, og torsdag fikk alle de sosialdemokratiske medlemmene av Forbundsdagen beskjed om at det ikke er tid nok til å få tilleggsbudsjettet vedtatt i år.