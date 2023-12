I flere meldinger i sosiale medier skriver Røde Halvmåne at det israelske militæret har informert alle organisasjoner som bruker grenseovergangen, om at det «fra i dag og inntil videre er forbudt» for lastebiler med nødhjelp å krysse grensen.

– Denne beslutningen forverrer borgernes lidelser og øker utfordringene for hjelpeorganisasjoner som mildner lidelsene til borgere og fordrevne som følge av den pågående aggresjonen på Gazastripen, skriver Røde Halvmåne på X.