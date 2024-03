Årsaken er den dramatiske forverringen av sikkerhetssituasjonen der, sier talsperson for EU-kommisjonen Peter Stano, og viser til de væpnede gjengene som kontrollerer store deler av hovedstaden Port-au-Prince.

– Vi har hentet ut, flyttet og evakuert alle EU-ansatte fra Haiti, sier han.

Regjeringen i Haiti innførte forrige søndag unntakstilstand i landet.

Væpnede gjenger har truet med å starte borgerkrig om ikke statsminister Ariel Henry trekker seg. Gjengene kontrollerer store deler av landet, og de kunngjorde i forrige uke at de sammen vil tvinge Henry til å gå av.

Henry har sittet ved makten siden president Jovenel Moïse ble drept i 2021.

Søndag meldte USA at de har fløyet sitt ambassadepersonell ut av Haiti. Mandag reiser utenriksminister Antony Blinken til Jamaica for å delta i et møte i samarbeidsorganisasjonen Caricom om den humanitære situasjonen i Haiti.