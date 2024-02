– Vi velger livet. Russland forblir bærebjelken når det gjelder tradisjonelle verdier, sa Putin i sin årlige tale om rikets tilstand, ifølge BBC.

Han understreket behovet for familieverdier i landet og viktigheten av å føde flere barn for å «utvide vår multietniske nasjon», sa han.

Valget i Russland er om to drøye uker. Putin er ventet å bli gjenvalgt for seks nye år. De neste seks årene må Russland sikre stabil vekst i fødselstallene for å «forbedre livskvaliteten» i russiske familier, sa han. I talen lovte han høyere barneytelser og annen finansiell støtte til større familier.

– Vær tålmodig, jeg er bare så vidt i gang, sa han.