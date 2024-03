Flere land, blant dem USA og Storbritannia, satte sine bidrag til UNRWA på vent etter israelske anklager om at tolv av organisasjonens 13.000 medarbeidere på Gazastripen var med i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Norge, som er en av de fremste bidragsyterne til UNRWA, har opprettholdt finansieringen og ga 275 millioner kroner i februar. Norske myndigheter har også lobbet andre land for å snu.

– Jeg tror at et stort antall av landene som stanset bidragene, har kommet på andre tanker, sier Eide. Han sier videre at disse landene har innsett at de «ikke kan straffe hele det palestinske samfunnet».