Mannens sjuårige sønn ble også drept, opplyser Belgias utviklingsminister Caroline Gennez torsdag.

– Det er med stor sorg og avsky at vi har fått beskjed om at vår kollega Abdallah Nabhan (33) og hans sju år gamle sønn Jamal ble drept i går kveld som følge av et israelsk angrep i den østlige delen av Rafah by, sier hun i en uttalelse.

I alt sju personer mistet livet da Israel angrep en bygning som huset rundt 25 personer, deriblant internt fordrevne fra andre deler av Gazastripen.

Belgias utenriksminister Hadja Lahbib har kalt den israelske ambassadøren i Brussel inn på teppet for å protestere og kreve en forklaring på det hun kaller en uakseptabel handling.

Nabhan arbeidet for Belgias statlige bistandsorganisasjon Enabel, som tilsvarer Norad i Norge. Det er ikke opplyst om han er belgisk statsborger.