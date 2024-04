USA sendte langdistanseraketter av denne typen til Kyiv som del av en hjelpepakke på 300 millioner dollar som president Joe Biden undertegnet i mars.

Det var lenge et omdiskutert spørsmål hvorvidt USA skulle forsyne Ukraina med våpen med en rekkevidde på 300 kilometer. Disse rakettene kan nå mål langt inne i Russland, og det var en tid uro for at slike systemer kunne føre til en opptrapping av krigen.

Det russiske forsvarsdepartementet ga tirsdag ingen opplysninger om hvor rakettene angivelig ble skutt ned. Den russiskutnevnte lederen på den okkuperte Krim-halvøya, Sergej Aksynov, sa tirsdag at det var der nedskytingen skjedde.

– Ti ubemannede ukrainske flyenheter, seks taktiske ATACMS-raketter produsert i USA og to målstyrte flygende bomber av typen Hammer, produsert i Frankrike, ble skutt ned av vårt luftforsvar, heter det i den russiske meldingen.

Pentagon har opplyst at den første forsendelsen fra den siste hjelpepakken på 61 milliarder dollar vil omfatte utstyr for en milliard dollar. Det er snakk om luftforsvarsbatterier, artilleriammunisjon, flere titalls Himars-rakettutskytere og flere hundre tusen patroner.