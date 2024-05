– I løpet av natten klarte legene å stabilisere pasientens tilstand, sier visestatsminister og forsvarsminister Robert Kalinak torsdag morgen.

– Dessverre er tilstanden fortsatt svært alvorlig, siden skadene er kompliserte.

Både regjeringen og Slovakias sikkerhetsråd skal delta på et krisemøte klokka 11.

Robert Fico ble kritisk såret da han ble skutt etter et regjeringsmøte i gruvebyen Handlova onsdag ettermiddag. På kvelden sa Kalinak at legene kjempet for statsministerens liv.

Senere onsdag kveld sa visestatsminister Tomas Taraba til BBC at han trodde Fico kom til å overleve og at tilstanden da ikke lenger var livstruende.

Ifølge regjeringen var angrepet politisk motivert, og en 71 år gammel mann er pågrepet i forbindelse med attentatet.