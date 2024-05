I 1948 flyktet over 700.000 palestinere fra områder som i dag er en del av Israel. Hendelsen er blant palestinere kjent som nakba – det arabiske ordet for katastrofe.

I år markeres dagen mens som hundretusener av palestinere igjen er på flukt fra israelske bakkeoperasjoner og luftangrep på Gazastripen, samtidig som de mangler mat, medisiner og husly, og store områder ligger i grus.

Den over sju måneder lange krigen blir omtalt som en ny nakba, og frykten er stor for at krigen kommer til å ende med at alle Gazas innbyggere – over 2 millioner – blir drevet bort fra området. 80 prosent av dem er fordrevet siden krigen startet, mange av dem flere ganger.

Venter sammenstøt

Dagens hovedarrangement skal holdes i Ramallah på den israelskokkuperte Vestbredden, der sirenene er ventet å ule i 76 sekunder for å markere de 76 årene som har gått siden flukten.

Gitt situasjonen på Gazastripen er det ventet sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske soldater.

FN anslår at antall palestinske flyktninger i dag utgjør 6 millioner mennesker, blant dem etterkommere av dem som flyktet i 1948 og av de rundt 300.000 som flyktet da Israel i 1967 okkuperte Vestbredden og Gazastripen.

Komplekst å finne løsning

Å etablere en permanent palestinsk stat for de mange flyktningene, hvorav mange befinner seg i Libanon og Jordan, anses som ett av de mest komplekse spørsmålene i den israelsk-palestinske konflikten.

Palestinernes nakba begynte da David Ben Gurion proklamerte opprettelse av staten Israel 14. mai 1948. Dagen etter gikk en koalisjon av arabiske land til krig mot den nye staten, der jødiske militsgrupper var godt rustet.

I ukene og månedene som fulgte, ble over 400 landsbyer lagt øde i området jødene gjorde krav på, et område som var langt større enn det FNs delingsplan la opp til. Det som for israelerne ble opprettelsen av en etterlengtet stat, ble samtidig en tragedie for et annet folk.