Sunak sier han har snakket med kong Charles, som har godkjent at nasjonalforsamlingen oppløses og at det holdes valg.

– Ustabile tider krever en klar plan og dristig handling, sier Sunak som håper å hente inn Labours forsprang.

En stadig våtere britisk statsminister slapp nyheten i regnet utenfor 10 Downing Street onsdag. Demonstranter i nærheten spilte låta «Things Can Only Get Better» av D: Ream på øredøvende volum mens hans snakket. Låta ble brukt i Labours valgkamp i 1997.

Rishi Sunak ber om velgernes støtte på et tidspunkt der partiet hans ligger langt bak på meningsmålingene.

– Jeg ønsker å gjøre hva som er riktig, ikke det som er lett. Jeg kommer til å kjempe for hver eneste stemme og for deres tillit, fortsatte statsministeren.

Han gjorde det klart at han ville jobbe for økonomisk stabilitet og trakk blant annet fram gode inflasjonstall som vil gjøre økonomien til det britiske folk enklere.

Oppløsningen av det britiske parlamentet skjer 30. mai, og åpnes offisielt igjen den 17. juli.