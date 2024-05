– Jeg mener det er feil på strategisk grunnlag, fordi å det å holde tilbake penger destabiliserer Vestbredden og undergraver arbeidet for sikkerhet og velstand for det palestinske folket – et arbeid som er i Israels interesse. Jeg mener det er galt å holde tilbake penger som gir grunnleggende nødvendigheter og tjenester til uskyldige mennesker, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Nyheten om at Norge, Irland og Spania vil anerkjenne Palestina som stat kom tidligere onsdag. Beslutningen ble møtt med raseri hos Israel.

I tråd med avtaler inngått på 1990-tallet henter Israel inn skattepenger på vegne av palestinerne og overfører dem til den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden. Pengene går blant annet til å lønne ansatte i selvstyremyndigheten.

Etter angrepet 7. oktober ble disse overføringene stanset.

I februar ble Norge, Israel og palestinske selvstyremyndigheter imidlertid enige om en avtale som gjør at skattepenger Israel krever inn på vegne av palestinerne, kan gå via Norge.

Etter onsdagens norske anerkjennelse av Palestina som stat, sa Israels finansminister Bezalel Smotrich at han ville oppheve denne ordningen som en gjengjeldelse.

– Norge var den første til å ensidig anerkjenne en palestinsk stat i dag og kan ikke være en partner for noe som har med Judea og Samaria å gjøre, skrev ytre-høyre-politikeren i en melding på X/Twitter.