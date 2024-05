National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kom med varselet torsdag

Orkaner i kategori 3 kan ha vindkast opp i 178 kilometer i timen og føre til enorme skader på bygninger, velte trær og ofte gi kutt i strøm og vann i dager eller måneder.

NOAA forklarer den ventede økningen med høye havtemperaturer i Atlanterhavet og forhold knyttet til værfenomenet La Niña i Stillehavet. Etaten viser til at menneskeskapte klimaendringer varmer havene og smelter is på land, noe som fører til at høyere havnivå og kraftigere stormflo.

– Varselet for navngitte uvær – orkaner og store orkaner – er det høyeste som NOAA noen gang har sendt ut i mai-utsikten, sier Rick Spinrad i NOAA.

– Det er grunn til å være bekymret, så klart, men ikke urolig, sier direktør Ken Graham i National Weather Service, som ber amerikanske borgere forberede seg på uvær.

Den nordatlantiske orkansesongen varer fra starten av juni til seint i november.