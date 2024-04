Mandag fikk den tidligere soldaten brev fra hæren i USA om at de hadde snudd og vil tildele ham Purpurhjertet, som gis til militære som dør eller blir såret i strid.

Tildelingen skjer etter at døtrene og advokaten og senator Amy Klobuchar har kjempet for Meyer skulle få anerkjennelsen han fortjener. Også hærens øverste befal, sersjantmajor Michael Weimer, fattet interesse etter at Meyers sak var blitt avvist i årevis på grunn av manglende papirarbeid.

Til slutt ga en føderal dommer hæren beskjed om å se på saken på nytt, og resultatet ble altså at den alderstegne krigsveteranen fra Minnesota får Purpurhjertet, langt på overtid.

– Ja, 73 år. Det er lenge, gitt. Jeg trodde ikke de ville gå inn for dette, sier Meyer i et intervju tirsdag.

Senator Klobuchar roser Meyer og gleder seg over beslutningen.

- Earl Meyer satte livet på spill for å forsvare vår frihet, og vi står i evig gjeld til ham for innsatsen. Earl har gjort seg fortjent til Purpurhjertet, og jeg er så glad for at vi kunne jobbe sammen med familien hans og hæren og gi ham den anerkjennelsen han fortjener, sier hun i en uttalelse.