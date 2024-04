– Vi er kjent med at flere hester er på frifot sentralt i London, sier en talsmann for London-politiet til AFP. ITV News har publisert video av to av hestene. En av hestene synes å være dekket i blod.

Ifølge tabloidavisa Daily Mail er det snakk om så mange som fem hester. Rytterne ble kastet av under en øvelse i Husholdskavaleriet, skriver avisa.

Videre heter det at minst en soldat er skadd, at en hest løp inn i en to etasjer høy buss og at en annen kolliderte med en drosje.