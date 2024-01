– Denne meldingen viser sakens dype alvor og må få store konsekvenser. Det vil ta år før en rettskraftig dom. Men at domstolen nå finner det nødvendig å legge inn så sterke tiltak, betyr at det er klar fare for folkemord. Dette må få store konsekvenser for norsk politikk, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Hun sier at FN-domstolens avgjørelse om å åpne folkemordsak og kreve at Israel innfører hastetiltak, forplikter Norge og resten av verden.

– Regjeringa må derfor straks ta den indirekte våpeneksporten til Israel på langt større alvor. Regjeringa må sørge for at våpen produsert av norske selskap ikke finner veien til Israel, sier Bergstø.

Hun legger til at Norge også må bidra i arbeidet med å etterforske krigen. Hun ber Kripos intervjue norskpalestinere som er evakuert fra Gaza.