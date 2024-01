Målet med kampanjen skal ha vært å skape misnøye og sinne mot tyske myndigheters støtte til Ukraina, ifølge Spiegel.

De skriver at det tyske utenriksdepartementet har hyret inn eksperter som brukte spesialprogrammer til å overvåke innlegg på X/Twitter mellom 20. desember og 20. januar.

Ekspertene skal ha funnet over 50.000 falske brukerkontoer som til sammen la ut over en million meldinger på tysk. Et gjennomgangstema var anklager om at regjeringen til statsminister Olaf Scholz lar overser egen befolkning til fordel for å hjelpe Ukraina i krigen mot Russland, skriver magasinet, som har sett utdrag av funnene.

Meldingene lenket ofte til falske nyhetssaker på nettsteder som er designet for å ligne troverdige nettsteder. Analytikere kobler derfor funnen til en allerede kjent russisk «dobbeltgjenger»-kampanje.