– Bekymringen jeg har, uten å si noe nedsettende, er at når du må håndtere presset som hviler på deg som president, kan vi ikke ha en person hvor det er tvil om hvorvidt vedkommende er mentalt skikket for oppgaven, sa Haley på et velgermøte i New Hampshire lørdag.

Kritikken fra Haley kommer etter at Trump blandet henne og demokraten Nancy Pelosi, som tidligere var speaker i Representantenes hus. Trump sa nemlig fredag at det var Haley som hadde ansvaret for sikkerheten i Kongressen under 6. januar-stormingen.

Haley synes kandidater over 75 år bør ta en test for å undersøke kognitive evner.

– Vi trenger folk som er på topp. Ønsker vi virkelig at de skal kaste ut navn og ta feil når de er 80 år og må hanskes med Putin og Xi og Kim og Nord-Korea? Vi kan ikke ha det sånn, sa hun til Fox News etter valgmøtet.

Nikki Haleys uttalelser er noe av den hittil mest direkte kritikken av Trumps kognitive skarphet som har kommet fra en av hans motstandere i valgkampen til nominasjonsvalget. Trump påstår selv at han har fremragende kognitive evner.