FN-sjefen António Guterres ønsker at undersøkelsene av disse anklagene skal gjøres «så raskt og effektivt som mulig», ifølge en talsperson i FN.

Flere land har stanset utbetalingene til UNRWA som følge av anklagene.

Guterres har vært i kontakt med lederne i UNRWA og flere tungvektere innen organisasjonens støttespillere, ifølge talspersonen, som opplyser at det legges opp til et stort møte i New York tirsdag.

UNRWA ble etablert i 1949 for å hjelpe palestinere som ble fordrevet da staten Israel ble opprettet året før. UNRWA bistår palestinske flyktninger på Gazastripen og Vestbredden og i Syria, Libanon og Jordan.

USA var først ute med å stoppe støtten til UNRWA, deretter fulgte land som Canada, Tyskland, Frankrike, Italia, Finland og Storbritannia, men ikke Norge.

Organisasjonen har i alt rundt 30.000 ansatte, hvorav de fleste selv er palestinske flyktninger. De har ansvaret for å gi både humanitær hjelp og drive skoler og velferdstjenester i flyktningleirer i blant annet Jordan, Libanon, Syria og de okkuperte palestinske områdene.