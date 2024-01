Delene, som ble beslaglagt i en operasjon utført av spesialstyrken Navy SEALs torsdag, var til både iranskproduserte ballistiske raketter og krysserraketter, heter det i en uttalelse fra det amerikanske militæret.

– Dette er det første beslaget av dødelige, iranskleverte avanserte konvensjonelle våpen til houthiene siden starten på houthi-angrepene mot handelsskip i 2023, heter de i uttalelsen.

Våpendelene ble beslaglagt fra en dhow, en type seilbåt, nær kysten av Somalia.

Mandag opplyste en kilde i det amerikanske militæret at to soldater er savnet etter aksjonen der våpnene ble beslaglagt. De to havnet i sjøen under bordingen.