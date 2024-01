New Hampshire er den andre amerikanske delstaten som gjennomfører nominasjonsvalget som skal avgjøre hvem som blir presidentkandidat for Det republikanske partiet. Her var feriebyen Dixville Notch først ute, der valglokalet åpnet rett etter midnatt natt til tirsdag amerikansk tid.

Helt siden 1960 har det vært en tradisjon at valgkretsen er først ute med å gjennomføre nominasjonsvalget.

Mens de seks velgerne avla sine stemmer, fulgte over ti ganger så mange pressefolk med på seansen i Tillotson House, som er del av hotellet Balsams Resort. Her ble både presse og velgere møtt med en stor mengde nybakte sjokoladekjeks, samt golden retrieveren Maxine.

Leslie Otten, eier av Balsams Resort, er glad for at valgdeltakelsen i hjembygda er på 100 prosent. Seks innbyggere er registrert som velgere, og alle brukte stemmeretten.

– Dette er slik det burde vært alle steder i USA. Ingen av oss seks kan klage på valgresultatet ettersom vi alle har deltatt, sier han.