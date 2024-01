Søstrene ble bortført i begynnelsen av året av væpnede menn som brøt seg inn i huset deres, bare 25 kilometer fra sentrum av Abuja.

En av søstrene, 21 år gamle Nabeeha al-Kadriyar, ble drept da en løsepengefrist gikk ut.

Bortføring mot løsepenger har vært et stort problem i Nigeria i lang tid. Væpnede kriminelle sikter seg inn mot og finner ofre ved motorveier, leiligheter og til og med skoler.

– Under beleiring

Offentlig forargelse over bortføringen av søstrene fikk Nigerias president Bola Tinubu til å gå ut og fordømme det han kaller den seneste bølgen av bortføringer og bandittangrep.

Førstedame Remi Tinubu har også uttrykt bekymring. Samtidig stiller politikere og pressen spørsmål ved regjeringens handlingsplan etter at gjenger har rettet angrep mot deler av det tungt bevoktede hovedstadsområdet, kalt Federal Capital Territory.

En tabloidavis har erklært at Abuja er «under beleiring».

Området er like stort som enkelte delstater, men styres av en minister i stedet for en guvernør.

Utrygghet

Det nigerianske risikovurderingsselskapet SBM Intelligence sier til AFP at det er dokumentert 283 bortføringer i hovedstadsområdet bare det siste året.

Noen eksperter mener at den økonomiske krisen Nigeria befinner seg i, øker omfanget av bortføringer ettersom desperate nigerianere velger å begå kriminalitet som en måte å skaffe seg inntekt på.

SBM-analytiker Confidence MacHarry sier at utryggheten knyttet til hovedstadsområdet har vokst i årevis.

– Det har blitt verre over tid, sier han, og viser til et angrep mot et fengsel i utkanten av Abuja i 2022 som en milepæl.

Væpnede angripere bombet seg inn i Kuje-fengselet og satte hundrevis av innsatte fri. IS-allierte jihadister tok på seg ansvaret for angrepet.

Ministeren for hovedstadsområdet har gått ut og bedt innbyggere om å ikke få panikk, og lovet å finne en løsning på utryggheten.

Men MacHarry sier at myndighetene trenger en konsekvent tilnærming og advarer om at sporadiske eller periodevise inngrep mot kriminelle i Abujas drabantbyer ikke virker.

– Alt bandittene trenger å gjøre, er å ligge lavt og kjøpe seg tid, sier MacHarry.

Angrep om kvelden

Den kvelden de fem søstrene ble bortført, var de hjemme i Bwari i hovedstadsområdet, sier Asiya Adamu, et søskenbarn av søstrene.

Adamu beskriver hvordan angriperne, kjent som banditter i Nigeria, slo til rundt klokken 21 den 2. januar.

De krevde penger umiddelbart, men søstrenes far Mansoor hadde ingen penger å gi dem og tilbød dem eiendelene sine i stedet.

Angriperne samlet de fem søstrene og bandt hendene deres. De tok også Mansoor og et søskenbarn til fange og var voldelig mot de sju familiemedlemmene før de tok dem med seg, forteller Adamu.

Ble drept

Da Mansoors bror forsøkte å hjelpe familien sin, ble han skutt og drept av angriperne. Flere politibetjenter ble også drept i en skuddveksling, fortsetter hun.

Mansoor ble løslatt på betingelse av at han skaffet en stor sum løsepenger i løpet av få dager. Men familien, som sliter økonomisk, klarte ikke å overholde fristen.

Den ene søsteren, Nabeeha, ble drept, og liket hennes ble sendt hjem til familien.

Deretter ble løsepengekravet økt. Forhandlingene med bortførerne fortsatte, til tross for at familien klarte å samle inn den økte løsepengesummen gjennom en pengeinnsamling på internett.

Lover slutt

Tinubu kom til makten i fjor og har lovet å få en slutt på voldsbølgen i Nigeria. Det omfatter å slå ned på jihadister i nordøst, kriminelle militser i nordvest og vold i flere sentrale delstater.

Men kritikere sier at bortføringskrisen er ute av kontroll.

Opposisjonspolitiker Peter Obi sier at det at bortføringene, drapene og andre tilfeller av væpnet ran og voldelige angrep nå finner sted i Abuja, landets hovedstad, er en klar pekepinn på hvor utrygt resten av landet er.

– Traumet som denne familien opplever og blodet til dette uskyldige barnet, bør gå inn på samvittigheten vår som ledere, sier han om situasjonen til de fem søstrene og søskenbarnet deres.

Presidenten sier på sin side at han vil ta tak i de grunnleggende årsakene til volden, for eksempel gjennom å satse på utdanning, men har ikke lagt fram en klar strategi.

Reddet

Etter 18 dager i fangenskap ble de fem gjenværende av de bortførte søstrene til slutt reddet av politiet.

I en felles politi- og militæraksjon i Kajuru-skogen nord i Nigeria ble søstrene hentet ut og fraktet i trygghet. De er nå gjenforent med familien sin.

Det er ikke kjent om bortførerne fikk utbetalt løsepengene som familien samlet inn.

Ifølge nigeriansk lov er det forbudt å betale løsepenger til bortførere, men mange familier har liten tiltro til myndighetene og føler de ikke har noe valg.

Da familien samlet inn løsepengene, gikk forsvarsminister Mohammed Badaru Abubakar ut og ba folk om å ikke bidra.

– Vi må ikke gi etter for krav om løsepenger. Dersom vi lar være å betale, vil ikke bortføringer være lønnsomt, og de vil ta slutt, sa han.

– Burde ikke skje

Bortføringer vokste seg fram som et stort problem i Nigeria på 2000-tallet og blir ansett for å være en lukrativ industri. Da 276 skolejenter ble bortført av Boko Haram i 2014, skapte det overskrifter over hele verden, men de fleste bortføringene får lite eller ingen oppmerksomhet.

– Hver dag hører du om en ny bortføring, til og med av hele familier, sier Adamu.

Hun beskriver Nabeeha som en smart, søt og snill person, som nettopp hadde blitt ferdig med universitetet og så fram til å feire graden sin.

– Ingen fortjener dette. Det burde ikke skje med noen, sier Adamu.