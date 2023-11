Nyhetsbyrået Bloomberg melder dette og viser til kilder med kjennskap til saken. Ifølge byrået vil avtalen, hvis det blir enighet, gjøre at Kina tar grep mot selskaper for å stanse strømmen av fentanyl og råvarene som brukes for å framstille det.

Som gjenytelse skal USA fjerne begrensningene landet har lagt for det kinesiske politiets kriminaltekniske institutt, melder Bloomberg. USA har hevdet at denne virksomheten er ansvarlig for brudd på menneskerettighetene.

Avtalen ventes å bli kunngjort onsdag under i forbindelse med toppmøtet i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (Apec) i San Francisco.

Fentanyl er et syntetisk opioid som benyttes i smertebehandling og er mange ganger sterkere enn morfin. Stoffet knyttes ble knyttet til over 70.000 tilfeller av overdoser i USA i 2021.

En avtale kan være en viktig seier for demokraten Biden i forkant av 2024-valget, ettersom republikanerne har kritisert administrasjonen hans for håndteringen av problemene som fentanyl skaper i USA.