– Vi har insistert på å få se til disse gislene. Det inngår som en del av vår dialog med Hamas, sier ICRCs talsperson Fatima Sator.

Hamas tok rundt 250 soldater og sivile til fange under sitt angrep mot Israel 7. oktober, og disse holdes nå på ukjent sted på Gazastripen.

ICRC har ikke fått tilgang til fangene, men må i det minste få anledning til å forsyne dem med medisiner og sørge for at de får utveksle beskjeder med familien, sier Sator.

– Det er svært frustrerende at vi ikke kan gjøre mer, men vårt mandat er begrenset, sier hun.

Fem gisler er satt fri og Hamas har tidligere opplyste at flere av fangene er drept i israelske angrep. Dette er ikke bekreftet.

Tirsdag bekreftet derimot Israel at de er kjent med at den 19 år gamle soldaten Noa Marcian er drept på Gazastripen. Ifølge Hamas ble hun drept i et israelsk angrep, men dette er ikke fastslått.