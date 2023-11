Store deler av USAs statsapparat kan bli nedstengt om ikke et budsjett blir vedtatt innen 17. november. Det er dyp splittelse blant Republikanerne, som har et knapt flertall i forsamlingen. Å komme fram til et endelig løsning på budsjettspørsmålet har vist seg svært vanskelig.

Den nye republikanske lederen av kammeret, Mike Johnson, har i første omgang foreslått en midlertidig løsning, noe også hans forgjenger Kevin McCarthy gjorde. McCarthy gikk da til Demokratene for å få nok støtte til det midlertidige forslaget.

Det utløste et internt opprør i partigruppa. Representanter på ytre høye fløy tok initiativ til et mistillitsforslag som endte med at McCarthy ble kastet og erstattet med Johnson.

Den samme fløyen er lite fornøyd med det midlertidige forslaget som nå foreligger. De krever budsjettkutt og er fast bestemt på å stemme imot forslaget, skriver nyhetsbyrået AP.

Det synes imidlertid så langt som det ikke er aktuelt med noen mistillit mot Johnson, som bare har hatt tre uker i jobben.

– Å sikre at myndighetene holder seg operative er et samvittighetsspørsmål for oss alle. Det skylder vi det amerikanske folk, sa Johnson på en pressekonferanse tirsdag.

Johnsons løsningsforslag innebærer at noen føderale etater finansieres fra til 19. januar, og andre til 2. februar. Joe Bidens samlede ønske om finansiering til støtte for Ukraina, Israel og amerikansk grensesikkerhet er ikke inkludert i planen.