– Etter en rekke tester ble forsvarsministeren i kveld innlagt på intensivavdelingen på Walter Reed National Military Medical Center for tett overvåking og støttende behandling, heter det i en kunngjøring.

Pentagon opplyste søndag at Austin hadde et akutt blæreproblem og at han hadde overført arbeidsoppgavene til viseforsvarsminister Kathleen Hicks.

Rett før jul gjennomgikk Austin en mindre operasjon for prostatakreft. Han ble utskrevet fra sykehuset, men deretter innlagt igjen 1. januar på grunn av komplikasjoner.

Ikke engang president Joe Biden fikk vite om innleggelsen før fire dager senere, og først 9. januar orienterte Pentagon om sykehusoppholdet.

Hemmeligholdet skapte politisk uro i USA, og enkelte republikanere, blant dem Donald Trump, krevde at Austin måtte fjernes fra stillingen.

Sykehuset betegnet søndag kveld at Austins kreftprognose som svært god og opplyste at blæreproblemet trolig ikke ville hindre ham fra å bli helt frisk.