Dagen etter at utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) forlot Beijing, er det den sveitsiske utenriksministerens tur til å snakke med kinesiske ledere i Kinas hovedstad.

– Jeg er interessert i å få hjelp fra Kina fordi Kina har et svært godt forhold til Russland, sa Cassis på en pressekonferanse i Beijing onsdag.

Sveits har i likhet med Norge vært involvert i flere fredsprosesser i årenes løp, og i januar varslet landet at det vil være vertskap for en fredskonferanse for Ukraina. Tid og sted er ennå ikke bestemt, men ifølge Sveits' president Viola Amherd skal konferansen holdes så snart som mulig og helt sikkert i løpet av 2024.

Xi invitert

Ukraina skal delta på konferansen, men ikke Russland. I stedet har Kinas president Xi Jinping blitt bedt om å delta, men svaret lar vente på seg.

Da Kinas utenriksdepartement holdt sin ukentlige pressekonferanse onsdag, var budskapet at Kina vil fremme fred på sin egen måte.

– Vi vil fortsette å fremme fred på vår egen måte og presse på for en politisk løsning på krisen, sa en talsmann for departementet.

Kina har et tett samarbeid med Russland, ikke minst på det økonomiske området. Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina og vestlige land innførte sanksjoner, har Kina trappet kraftig opp på importen av russisk energi.

Strategisk dialog

Cassis er i Beijing i forbindelse at landene er enige om å føre en såkalt strategisk dialog på utenriksministernivå.

I januar signerte Kina og Sveits en felles erklæring der de ble enige om et tettere samarbeid. Det skjedde etter at Kinas statsminister Li Qiang møtte Sveits' president i Genève.

Etter Cassis' møte med Kinas utenriksminister Wang Yi onsdag, meldte kinesiske medier at begge parter var fornøyd med en gjennomgang som skal bidra til å forbedre en frihandelsavtale som de tidligere har inngått.

Ifølge Cassis kan avtalen bli oppgradert neste år når de to landene markerer 75 år med diplomatiske forbindelser.