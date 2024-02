Partiet til korrupsjonsmotstanderen Pieter Omtzigt, NSC, kunngjorde tirsdag at de er ferdig med forhandlingene for denne gangen. Dermed blir det umulig for Wilders å bygge en flertallskoalisjon.

Partiet sier de vil være konstruktive i fortsatte samtaler, men utelukker å være med i en regjering. I stedet kan de vurdere å støtte en mindretallsregjering.

Det var en bombe da Wilders og hans parti, som er både antiislamsk og klimaskeptisk, vant valget i Nederland i november.

Men valg i Nederland pleier å ende med mange måneders forhandlinger om en regjering siden ingen partier får flertall, og mange småpartier får mandater.

Wilders innledet forhandlinger med tre andre partier, men uten NSC og deres 20 mandater blant nasjonalforsamlingens 150 har han ingen mulighet for å danne flertallsregjering.

Wilders har allerede vært i klinsj med NSC om Wilders-manifestets islamkritikk, planer om utmelding av EU og forslag om store skattelettelser.

Forrige gang det skulle dannes regjering, tok forhandlingene 271 dager før Mark Rutte omsider kunne bli statsminister. Han fortsetter nå i spissen for et forretningsministerium inntil det blir enighet om en ny regjering.