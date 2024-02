– Rundt 930 innsatte, blant dem Thaksin, vil få dommen omgjort til en betinget. Han er i gruppa der de er alvorlig syke eller over 70. Han vil bli automatisk løslatt etter seks måneder, sa justisminister Tawee Sodsong tirsdag ifølge AFP.

Reuters skriver at Thaksin, som er milliardær og en av Thailands mest kjente politikere, for tiden får behandling på et politisykehus.

Han soner et år i fengsel for maktmisbruk og interessekonflikter. Thaksin ble pågrepet i Bangkok i august da han returnerte etter 15 år i selvpålagt eksil. Han ble først dømt til åtte år, men straffen ble senere redusert til ett år.

Thaksin ble avsatt i et kupp i 2006, og to år senere ble han dømt for maktmisbruk, men han hadde da forlatt landet. Den tidligere statsministeren har hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at anklagene mot ham er politisk betinget.