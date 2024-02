Uttalelsene kom mandag i forbindelse med en samtale på X Spaces, som er en del av X (tidligere Twitter), skriver Bloomberg. Musk eier X.

Der engasjerte Tesla-eier Elon Musk seg i en samtale med de republikanske senatorene Ron Johnson, J.D. Vance og Mike Lee og gründerne Vivek Ramaswamy og David Sacks.

Musk er enig med Johnson som er sikker på at Vladimir Putin ikke kommer til å tape krigen i Ukraina. Senatoren sier at de som tror noe annet «lever i en fantasiverden».

Vil svekke støtten

Så langt ser ikke Russland ut til å ha lyktes spesielt godt med sin invasjon av Ukraina. USAs utenriksminister Antony Blinken påpekte i fjor at 50 prosent av områdene Russland erobret i krigens første måneder, var gjenerobret av ukrainerne. De siste månedene har det bare vært svært små bevegelser langs frontlinjene.

Nato-landene som har trådt inn med støtte til Ukraina, har en samlet økonomi som er mange ganger større enn Russlands. Hvor mye kan være vanskelig å anslå, men anslag som er justert for kjøpekraft antyder at den russiske økonomien er cirka 10 prosent av Nato-landenes, ifølge nettstedet World Economics.

Mange analytikere mener at Vladimir Putin nå venter på at støtten til Ukraina skal svekkes i Vesten, slik at det ukrainske forsvaret bryter sammen.

Nei til hjelp

Senatet ga tirsdag grønt lys til en ny hjelpepakke på 95 milliarder dollar, hvorav 60 milliarder dollar skal gå til Ukraina. Pakken går nå videre til behandling i Representantenes hus, der Republikanerne har flertall.

Musk mener velgere må ringe til sine folkevalgte å be dem stemme ned pakken.

– Denne pengebruken hjelper ikke Ukraina. Å forlenge krigen hjelper ikke Ukraina, sa han.

Ifølge Musk er det usannsynlig at Putin trekker seg tilbake fordi konsekvensen kan bli at han likvideres.

Biden og McConnell

Musks syn på saken står i sterk kontrast til president Joe Biden og Senatets republikanske leder, Mitch McConnells. Begge argumenterer sterkt for at hjelp til Ukrainas forsvar mot Russland er i USAs interesse og vil avskrekke andre diktatorer fra å starte egne kriger.

Musk mener det trengs noen mer hardbarka at Putin selv for å slå ham ned.

– Er det sannsynlig at den personen kan være en pasifist? Antakeligvis ikke, sier han.

Starlink

Musk kontrollerer også selskapet Starlink, som har et nettverk av satellitter og tilbyr mobilt telenett i områder uten annen internettdekning. Ukraina har brukt nettverket i stor utstrekning i sin krigføring mot de russiske invasjonsstyrkene.

Nylig har imidlertid ukrainske myndigheter hevdet at Starlink-terminaler er tatt i bruk av russiske styrker. Musk nekter kategorisk for dette.

Ukrainas militære etterretningstjeneste (GUR) sa tirsdag at Russland skaffer seg terminaler til bruk på slagmarken via arabiske land.

De la også fram det de sa var et lydopptak av to russiske soldater som diskuterte kjøp av blant annet Starlink-enheter fra arabiske selgere for rundt 200.000 russiske rubler per enhet.