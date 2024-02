1,3 millioner parisere har stemmerett og skal svare på om de er «for eller mot en spesialavgift for parkering av passasjerbiler som er tunge, store og forurensende».

Paris-ordfører Anne Hidalgo har foreslått å tredoble parkeringsavgiftene for personbiler som er tyngre enn 1,6 tonn, eller 2 tonn for elbiler. Får hun gjennomslag for dette, vil det koste 18 euro i timen, rundt 206 kroner, å parkere slike biler i bykjernen.

Utenfor bykjernen foreslås det å øke parkeringsavgiften for slike biler til 137 kroner timen.

– Jo større de er, jo mer forurenser de, sa Hidalgo i desember.

Innbyggere med parkeringsbevis, taxier, butikkeiere, helsearbeidere og funksjonshemmede vil få unntak.

Motstandere av forslaget hevder at det også vil ramme store familiebiler, mens andre hevder at store og moderne biler faktisk forurenser mindre enn eldre dieselbiler.

Hidalgo er ikke enig og har lovet å gjøre Paris til en mer miljøvennlig by før det skal arrangeres OL i sommer.

Ifølge hennes kontor vil den nye parkeringsavgiften ramme rundt 10 prosent av bilparken i Paris og gi byen 400 millioner kroner mer i inntekter årlig.