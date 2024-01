– I de videoene jeg har sett, er det ikke en eneste passasjer som har med seg bagasjen sin. Hvis folk hadde prøvd å ta med seg håndbagasjen, er det veldig farlig da det hadde bremset evakueringen, sier professor Ed Galea ved Greenwich-universitetet i London til BBC.

Flyet fra Japan Airlines begynte å brenne etter å ha kollidert med et kystvaktfly på en rullebane på Haneda-flyplassen i Tokyo tirsdag. Fem om bord på kystvaktflyet omkom, mens alle på passasjerflyet kom helskinnet fra ulykken.

Både luftfartseksperter og bransjefolk sier at den raske evakueringen, som tok 20 minutter under krevende forhold, var et resultat av streng sikkerhetsopplæring av besetningen og lydige passasjerer som gjorde det de fikk beskjed om.

– Jeg vil personlig ikke kalle den vellykkede evakueringen for «heldig», selv om passasjerene kanskje tror det. I stedet viser den hva som kan oppnås ved å evakuere raskt og effektivt, sier David Kaminski-Morrow, redaktør ved nettstedet FlightGlobal.