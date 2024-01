Det japanske meteorologiske instituttet (JMA) utstedte først et såkalt stort tsunamivarsel, noe som innebærer fare for bølger på opp til fem meter.

Men varselet ble senere nedjustert.

Også det amerikanske varslingssenteret Pacific tsunami Warning Center har mandag ettermiddag norsk tid kunngjort at tsunamifaren «i det store og hele er over».

Tsunamivarselet ble utstedt etter at et skjelv med en styrke på 7,5 rystet det vestlige Japan mandag. Over 50 etterskjelv ble registrert i timene som fulgte.