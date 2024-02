UK Maritime Trade Operations (UKMTO) opplyser torsdag at koalisjonsstyrker i området responderer på hendelsen.

Sikkerhetsselskapet Ambrey opplyser at det dreier seg om et britiskeid skip som seiler under Palau-flagg. Det befant seg 63 nautiske mil fra havnebyen Aden.

En rekke skip er den siste tiden blitt angrepet av Houthi-militsen i Jemen. Militsgruppen hevder formålet er å ramme skip med forbindelser til Israel.

Som svar på houthi-angrepene har en rekke vestlige land, blant dem USA og Storbritannia, iverksatt aksjoner for å beskytte sivil skipsfart i regionen.

Rødehavet er blant verdens viktigste handelsruter.