De åtte kvinnene, alle over 50 år, døde, mens 21 andre er innlat på sykehus, opplyser Carlos Sanha, en høytstående tjenestemann i byen Sao Domingos.

Kvinnene fikk skylden for at to unge mennesker døde etter en plutselig sykdom i Culade i regionen Cacheu. Mistanken førte til at en animistisk prest tvang dem til å drikke gift, forteller Sanha.

– Dette fortsetter å gjenta seg i dette området, der tradisjonell animistisk tro fortsatt står sterkt, sier han.

– Vi har til hensikt å sette en stopper for denne type praksis fra fortiden, legger han til.

– Det er trist og uakseptabelt i det 21. århundre. Vi kan ikke lenger tolerere slikt, sier han.

Under koronapandemien i 2021 døde fire mennesker under lignende omstendigheter i samme region. Det førte til at lokale innbyggere fryktet at viruset var knyttet til hekseri.