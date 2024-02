Saken til Nikita Zjuravel ble kjent verden rundt etter at Kadyrov postet en video der tenåringssønnen Adam ble vist mens han slo og sparket Zjuravel i fengselet i Groznyj.

20 år gamle Zjuravel ble arrestert i mai i fjor etter å ha brent en koran i den russiske byen Volgograd, 800 kilometer fra Tsjetsjenias hovedstad Groznyj. Saken ble overført til Tsjetsjenia der flertallet er muslimer.

Tirsdag ble han dømt til tre og et halvt års fengsel for koranbrenningen, og kort etter ble han avkrevd en unnskyldning fra en journalist. Han svarte at han beklaget overfor alle muslimer at han hadde fornærmet dem.

Kadyrov, som sa han var stolt av sønnen, har fått nesten frie hender av president Vladimir Putin til å styre Tsjetsjenia som sitt private rike mot å sikre stabilitet i den urolige regionen.