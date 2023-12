Ifølge nyhetsbyrået AP viser lister fra Al Aqsa-sykehuset at minst 106 mennesker ble drept i angrepet på den tett befolkede flyktningleiren, som ligger sentralt på Gazastripen. Det Hamas-styrte helsedepartementet i Gaza sa at over 70 ble drept, mens FN-tjenestemenn har snakket om 86 drepte.

En talsperson for IDF sier torsdag at israelske kampfly «rammet to mål nær der Hamas-aktører befant seg 24. desember».

– En foreløpig gransking viser at flere bygninger nær målet også ble truffet i angrepet, noe som trolig førte til utilsiktet skade på ytterligere ikke-involverte sivile. Hendelsen håndteres nå av en spesialkomité i hæren, som har ansvar for å granske eksepsjonelle hendelser som oppstår i strid, sier talspersonen.

Den israelske kringkasteren KAN siterer en ikke navngitt tjenestemann i IDF som sier gransking har avdekket at det ikke ble brukt hensiktsmessig ammunisjon i angrepet, noe som førte til de omfattende skadene.

– Dette kunne vært unngått ved rett valg av ammunisjon, melder KAN.

Over 33.000 mennesker bor i Maghazi-leiren, som er på 0,6 kvadratkilometer, snaut halvannen ganger så stort areal som Frognerparken i Oslo.