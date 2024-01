– 1. januar utvekslet president Xi Jinping og USAs president Joe Biden gratulasjonsbudskap på 45-årsdagen for etableringen av diplomatiske forhold mellom de to landene, står det i en melding fra den statlige kringkasteren CCTV mandag.

USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger spilte en sentral rolle i opprettelse av diplomatiske bånd mellom Beijing og Washington i sin tid. Det påpekte Kinas ambassadør til USA, Xie Feng etter at Kissinger døde 29. november, 100 år gammel.

– Historien vil huske hva hundreåringen har bidratt med til forholdet mellom Kina og USA, sa ambassadør Xie.

President Xi, som sist møtte Biden i San Francisco i november, lover å bedre kommunikasjonen med Washington, for å hindre at konkurranse mellom de to landene utvikler seg til konflikt. Xi sier at han er villig til å samarbeide med USA for å fremme et stabilt bilateralt forhold.

– Begge parter bør iverksette praktiske skritt for å fremme stabil, sunn og bærekraftig utvikling i forholdet mellom Kina og USA, sier Xi.