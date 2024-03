Finansministeren deltok denne uka på det første finansministermøtet i G20 i år i Sao Paolo. Norge deltok i år som gjesteland invitert av vertslandet Brasil. Han trekker fram viktige tre temaer fra møtet.

– Det er et felles mål å få til bedre skattlegging av store, internasjonale selskaper som Facebook, Google og så videre. Der tror jeg vi lander mye før sommeren, sier Vedum til NTB på telefon fra Lisboa, hvor han mellomlandet fredag morgen på vei hjem.

– En slik skatt er jo noe som også er bra for det norske fellesskapet.

Riking-skatt

En annen stor debatt som var interessant fra norsk perspektiv, var interessen for å finne en global løsning på formuesskatt.

– Jeg var overrasket over hvor stor interesse det var for dette. Det ble snakket mye om såkalt superrike som betaler mye mindre skatt enn andre. Her er det satt i gang et grunnarbeid, og flere land spurte om den norske modellen, sier Vedum.

Matsikkerhet

Det tredje store temaet – som også skapte størst splid – var Ukraina og Russland.

– Her klarte man ikke å enes, men det ble blant annet snakket om matsikkerhet, sier Vedum.

Her spiller norske Yara en viktig rolle som gjødselprodusent, en global aktør som ikke er avhengig av russiske råvarer, påpeker Vedum.

Fortsatt optimist

På forhånd hadde blant andre NHO spilt inn flere temaer til finansministeren, og Vedum brukte møtet til å løfte fram norske interesser. I tillegg til Yara er Equinor en viktig aktør med tanke på grønn omstilling.

– Matsikkerhet handler også om energi, understreker Vedum, som mener forumet har en viktig funksjon til tross for mangelen på slutterklæring.

– Jeg mener det fungerer. Det er mye som skjer uavhengig av om det blir en felles uttalelse. Formannskapet til Brasil skal vare i ett år, og for eksempel arbeidet med globale skatteavtaler pågår for fullt, sier Vedum til NTB.