Puigdemont, som lever i eksil i Belgia etter et mislykket forsøk på å løsrive Catalonia fra Spania i 2017, mistenkes for å ha tilhørt ledelsen i protestgruppen Demokratisk tsunami, skriver retten i sin beslutning torsdag. Det blir også åpnet sak mot parlamentariker Rubén Wagensberg.

Aktivisten i gruppen opptrådte i hovedsak anonymt og sto bak flere demonstrasjoner i 2019 – noen av dem voldelige – mot at katalanske ledere fikk strenge straffer etter en ulovlig folkeavstemning om løsrivelse 1. oktober 2017. Retten viser konkret til en blokade ved flyplassen i Barcelona høsten 2019.

– Medlemmer i Demokratisk tsunami-bevegelsen begikk alvorlige lovbrudd mot frihet og fysisk integritet samt flere andre lovbrudd, skriver dommerne. De mener det er flere indikasjoner på at Puigdemont spilte en ledende rolle i dette.

Det konservative opposisjonspartiet Partido Popular ønsker domstolens beslutning velkommen, og generalsekretær Guca Camarra sier at «rettsvesenet lar seg ikke kjøpe». I fjor ønsket riktignok partiet å sikre seg støtte fra Puigdemonts parti Junts i et mislykket forsøk på å danne regjering.

Beslutningen om å straffeforfølge separatistlederen kan stikke kjepper i hjulene for statsminister Pedro Sánchez' planer om å benåde Puigdemont og andre katalanske separatistleder. Den sosialdemokratiske lederen lovet i høst amnesti i bytte mot at han fikk støtte i nasjonalforsamlingen for å danne ny regjering.