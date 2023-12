Utfasingen er blitt et betent stridsspørsmål på klimatoppmøtet i Dubai, som tirsdag fortsetter på overtid.

Samtidig pågår et møte for arabiske oljeeksporterende land i nabolandet Qatar. Her gikk Kuwait tirsdag til frontalangrep på vestlige lands ønske om å vedta et mål om utfasing.

– Jeg er svært forundret over denne ekstraordinære insisteringen på å frata folk og mange land – mange av dem utviklingsland – en grunnleggende kilde til energi, sa landets oljeminister Saad Hamad Nasser Al Barrak.

Han hevdet at dette både er rasistisk og kolonialistisk. Videre beskyldte han vestlige land for å prøve å dominere den globale økonomien med alternative energikilder.

Barrak sa også at han var overrasket over at forhandlingene på klimatoppmøtet har pågått så lenge som de har. Oljegiganten Saudi-Arabia har ledet motstanden mot utfasings-forslagene i Dubai.

På møtet i Qatar sa Iraks oljeminister Hayyan Abdul Ghani Al Sawad at fossil energi fortsatt vil være verdens viktigste energikilder.

– Vi kan ikke fase ut bruken av den energien, framholdt han.

Også Baharains olje- og miljøminister Mohammed Mubarak Bin Daina sa at oljeindustrien må bevares. Samtidig åpnet han for tiltak for å kutte utslipp og øke bruken av fornybar energi.