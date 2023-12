Det japanske forsvaret fulgte først ikke opp anklagen og saken mot de tre soldatene ble først henlagt. Først etter at offeret gikk offentlig ut ble den gjenåpnet.

Tirsdag fikk 24 år gamle Rina Gonoi medhold i retten, som fant de tre tidligere soldatene skyldige i anklagen og dømte dem til to års betinget fengsel. Alle tre nektet for å ha begått overgrep.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Japan, som er et mannsdominert samfunn der det lenge har vært svært vanskelig for kvinner å vinne fram i saker som omhandler seksuelle overgrep.

– Jeg tror det var bra for det japanske samfunnet at domstolen avsa denne dommen og godtok det jeg har fortalt fra første stund, sa Gonoi utenfor rettsbygningen i Fukushima.

– Dommen viser at det ikke er greit å gjøre ting for moro skyld, og at slike handlinger faktisk er en forbrytelse, la hun til.