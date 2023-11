59 år gamle Phillip Dean Hancock fikk en giftsprøyte med tre medikamenter ved et statlig fengsel i Oklahoma torsdag morgen.

Mannen ble dømt for å ha drept to mennesker etter at han ble angrepet i en leilighet Oklahoma by i 2001. Hancock hevdet at han fikk revet pistolen ut av hendene på en av dem og skjøt. Han sier han handlet i nødverge. Hans advokat hevdet at de to angriperne var medlemmer av en kriminell motorsykkelgjeng.

– Vær så snill å forstå situasjonen jeg befant meg i. Jeg er ikke i tvil om at de ville ha drept meg. De tvang meg til å kjempe for mitt liv, sa Hancock til medlemmer av benådingskomiteen.